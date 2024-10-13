Большой клад старинных монет обнаружили при расчистке храма в Удмуртии

Пышкет. Удмуртия. Во время восстановительных работ на территории храма в селе Пышкет Юкаменского района Удмуртии волонтёры нашли клад старинных монет. Об этом сообщают в соцсетях волонтёрского движения «Под куполом небес».

Всего обнаружено 300 медных монет с номиналом от полукопейки до 10 копеек. Датировка монет раскидана на полтора столетия — от середины XVIII века до начала ХХ века. Монеты имеют вензеля Екатерины II, Павла I, Николая I и Александра II.

«Ввиду такого сильного временно́го разброса логично предположить, что это не единовременный клад, а так называемая "подкладушка". То есть такой схрон, который владельцы не заложили разово, а собирали постепенно, время от времени возвращаясь к месту клада и несколько раз докладывая в него излишки своих финансов. Нечто вроде "банка в банке". Однако такой вариант сложно обосновать из-за слишком поздней даты строительства самого храма — 1908 год. Поэтому можно предположить, что это была чья-то коллекция старинных монет. Не исключено, что данный клад был скрыт в начале советского времени, когда монеты царской чеканки уже не котировались, но для владельца представляли нумизматическую ценность», — говорится в сообщении.

Как бы то ни было, законопослушные граждане Пышкета в соответствии с действующим законодательством сдали находку в отделение полиции. Так как данный клад не имеет культурной или исторической ценности, то в соответствии со статьёй 233 ГК РФ он был обратно возвращён приходской общине Пышкета, которая теперь является его законным владельцем.

Почему такой клад не имеет «ценности» пояснил «Сусанину» руководитель движения «Под куполом небес» Пётр Иевлев.

«Там нет драгметаллов, нет особых древностей, нет редких монет, он не связан достоверно ни с какими историческими личностями или событиями. Как сказали, его цена вдвое ниже стоимости экспертизы. Такого типа монеты сейчас идут по цене медного лома. К сожалению, многие копатели это отмечают — сбыть романовские медяки проще в цветмет, чем в антикварные лавки. С введением массового детекторного поиска на антикварном рынке произошло обрушение на нумизматику и литьё», — сообщил «Сусанину» собеседник.