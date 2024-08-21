Жители Воткинска выразили недовольство комарами на уличном концерте

Воткинск. Удмуртия. На открытой площадке у музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске состоялся концерт с участием карильона. Об этом в соцсетях рассказал глава города Алексей Заметаев.

«Великолепный музыкальный вечер! Получил истинное удовольствие от замечательного концерта, молодых музыкантов, неподдельных эмоций зрителей. Огромное спасибо от всех воткинцев Тимуру Халиуллину и его молодой талантливой команде», — написал градоначальник.

Напомним, сам карильонист Тимур Халиуллин является уроженцем Ижевска, известным российским органистом, солистом Белгородской филармонии. Всего в России четыре карильона, а передвижной только один — как раз из Белгорода. Потому выступление на редком инструменте вполне можно считать уникальным.

Но не все жители Воткинска остались довольны бесплатным концертом. Своим мнением они поделились в комментариях на странице своего мэра: «Итак продуху от пробок нет, да ещё концерты. Они дух приободрят или?!»; «Мест сидячих нет, комары, видео не снять, официальные лица шастают, в кадре бедлам»; «Орган, конечно, и колокольчики. Но как подумала, что ещё стоять, а потом такси искать и по пробкам вашего, господин мэр Алексей, производства... села на автобус и домой пока при памяти, без криза».

Не проникшимся искусством ответил сам музыкант: «Так забавно читать жалобы на комаров, которые летают на улице во время концерта. Вы это серьёзно?! У нас в городах смерть летает — дроны, бомбы, осколки, беспилотники! Мы и то жаловаться не думали, не унываем, музыку играем от души, для тех, кто любит. А тут комары и пробки проблема? Дай Бог, чтобы больше этого проблем и не было, как у нас в Белгороде, Курске или Донецке».

Также напомним, что концерт на карильоне сегодня, 21 августа, пройдёт и в Ижевске (0+).