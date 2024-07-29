В Удмуртии отметят межрегиональный праздник нового урожая «Выль»

Удмуртия. В Удмуртии в первые дни августа состоится праздник нового урожая «Выль». В Можге и Ижевске готовится праздничная программа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В 18:00 пятницы, 2 августа, «Выль» отметят в ижевском парке Космонавтов. Гостей праздника ждут угощение освященной обрядовой кашей и погружение в атмосферу удмуртского фольклора. На сцене выступят звезды удмуртской эстрады Анна Плотникова и Геннадий Кузнецов.

Все желающие могут принять участие в конкурсе плодов и ягод с огорода «Удмурт емышмунё».

Также на празднике для гостей откроется ярмарка народных промыслов.

3 августа в Можге пройдёт межрегиональный «Выль» (0+). Мероприятие пройдёт в городском парке. Начало в 11:00.

Гостей праздника ждёт ярмарка, интерактивные площадки, дегустация продукции местных хозяйств, спортивные забавы и музыкальный концерт.