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В Удмуртии отметят межрегиональный праздник нового урожая «Выль»

17:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии отметят межрегиональный праздник нового урожая «Выль»
17:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#урожай
Фото: пресс-служба главы и правительства
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Центральным местом празднования станет Можга. 

Удмуртия. В Удмуртии в первые дни августа состоится праздник нового урожая «Выль». В Можге и Ижевске готовится праздничная программа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В 18:00 пятницы, 2 августа, «Выль» отметят в ижевском парке Космонавтов. Гостей праздника ждут угощение освященной обрядовой кашей и погружение в атмосферу удмуртского фольклора. На сцене выступят звезды удмуртской эстрады Анна Плотникова и Геннадий Кузнецов.

Все желающие могут принять участие в конкурсе плодов и ягод с огорода «Удмурт емышмунё».

Также на празднике для гостей откроется ярмарка народных промыслов. 

3 августа в Можге пройдёт межрегиональный «Выль» (0+). Мероприятие пройдёт в городском парке. Начало в 11:00. 

Гостей праздника ждёт ярмарка, интерактивные площадки, дегустация продукции местных хозяйств, спортивные забавы и музыкальный концерт. 

17:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#урожай