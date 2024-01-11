В «Русском доме» Ижевска отметят юбилей Дебёсского землячества

Ижевск. Удмуртия. В центре русской культуры «Русский дом» состоится юбилей Дебёсского землячества (0+), которому в декабре 2023 года исполнилось 25 лет. Об этом сообщил глава района Сергей Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Встреча-концерт пройдёт 14 января в 14:00. С 13:00 в холле здания начнёт работать выставка-продажа мастеров Себежского дома ремёсел, редакция газеты «Новый путь», книжная выставка о Дебёсском районе, а также показ картин Валентина Белых.

Перед зданием будет организована гастрономическая площадка Дебёсского РАЙПО.

«Напомню, у истоков создания землячества стояли: Светлана Смирнова, Геннадий Корепанов-Камский, Анетта Сидорова, Валерий Сунцов, Николай Кардапольцев, Надежда Ураськина, Надежда Лимонова и др. Они обратилась к главе Дебёсского района Борису Варсанофиевичу Урасинову о создании землячества», — резюмировал Андрей Иванов.

Вход бесплатный.