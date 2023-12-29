Профессор Долгов подвёл итоги первых месяцев работы ижевского отделения военно-исторического общества

Ижевск. Удмуртия. Профессор Вадим Долгов рассказал «Сусанину» об итогах первых месяцев деятельности в Ижевске отделения Русского военно-исторического общества (РВИО), созданного в марте 2023 года. Тогда же Долгов стал его председателем.

Ижевское отделение РВИО появилось на базе УдГУ. Главной задачей общества является просветительская деятельность, сохранение исторической памяти, объединение специалистов-историков для всестороннего изучения военной и политической истории России в целом и Ижевска в частности.

«В 2023 году в рамках деятельности ИжРВИО состоялся первый выпуск «Малого исторического факультета» – просветительского лектория для школьников. Набрали новую группу студентов в магистратуру по программе «Отечественная история». В сотрудничестве с центральным московским отделением РВИО подготовлено переиздание исторических романов знаменитого советского писателя Бориса Васильева. Наши книги интересны тем, что кроме художественных произведений читатель сможет найти там документальные материалы, которое помогут лучше понять эпоху, о которой писал Борис Львович», — рассказал Вадим Долгов о проделанной работе.