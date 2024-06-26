В развлекательном пространстве «Scandy Park» в Ижевске работает летний лагерь для детей

Здесь ребята смогут активно провести время и отдохнуть в игровых зонах.
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Ижевск. Удмуртия. Юным жителям Ижевска предлагают увлекательно провести свои каникулы в летнем лагере в «Scandy Park» («Сканди Парк»).
Детский развлекательный центр «Scandy Park» — это страна чудес, где ребята получают незабываемые впечатления. На территории центра расположено множество аттракционов, которые понравятся каждому — от высокоскоростных горок и сухого бассейна до 3D-сот и красочной сети. Также юные посетители смогут поучаствовать в разных анимационных программах, во время которых поиграют с любимыми героями из фильмов и мультиков, пройдут квесты или посоревнуются в спортивных играх. Профессиональные аниматоры увлекут всех.
В «Scandy Park» есть и игровые зоны, где ребята могут отдохнуть после активностей и обсудить полученные впечатления. Им предложат поваляться на пуфиках, сыграть в настольные игры, посетить аттракцион виртуальной реальности или поучаствовать в мастер-классах. В результате каждый ребёнок здесь найдет занятие по душе, во время которого будет развивать творческие способности и проявлять свои таланты.
Отмечается, что в центре большое внимание уделено безопасности посетителей. Все аттракционы и игровые зоны регулярно проверяются, а опытные инструкторы постоянно следят за детьми.
Таким образом, детский развлекательный центр «Scandy Park» является отличным местом для летнего отдыха ребят. Здесь дети смогут не только развлечься, но и с пользой провести время, зарядиться энергией и получить массу ярких воспоминаний.
А для групп от пяти человек действует особое предложение. Три часа в летнем лагере «Scandy Park» обойдутся в 450 рублей за ребёнка. Сотрудники центра с нетерпением ждут своих маленьких посетителей на третьем этаже торгового центра «Талисман» по адресу улица Холмогорова, 11.
Больше информации о центре можно узнать в группе «Scandy Park» в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8 (920) 202-88-73.
Акция действует с понедельника по пятницу до 31 августа 2024 года.
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