Выставка «Пение офисного рабочего в послеобеденном лесу» пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт выставка искусства прямо в лесу. Организатором её стал художник Дмитрий Коротаев.

Автор отмечает, что выставка «Пение офисного рабочего в послеобеденном лесу» состоит из несуществующих (неосуществлённых) работ, которые придумал офисный рабочий в свой обеденный перерыв.

Единственный показ, совместный с автором состоится в субботу, 22 апреля, в 12:00.

Начало выставки: улица Песочная, 11.

Вход свободный. Без возрастных ограничений: 0+

Отметим, что, раз выставка проходит в лесу, есть опасность в виде клещей. Поэтому гостей призывают надеть соответствующую обувь и перед выставкой обработать свою одежду средством от клещей. Во время показа будет происходить видео-документация этой выставки, поэтому надо быть готовым и согласным с тем, что можно попасть в кадр и стать частью фильма о выставке.

Ещё одна дополнительная просьба от съёмочной команды — не надевать слишком яркую одежду кислотных цветов.

Подробности можно узнать у самого художника в «Телеграме» по ссылке.