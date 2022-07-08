Глава Удмуртии предложил учредить аналог национальной премии «Золотая маска» для любительских театров

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии предложил учредить аналог общероссийской премии «Золотая маска» для любительских театральных коллективов. Такую инициативу Александр Бречалов озвучил на заседании Совета ПФО.

7 июля в Ижевске состоялось заседание Совета глав регионов Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова. Одним из вопросов, рассмотренных на заседании, стало обсуждение реализации национального проекта «Культура» на территории округа. В нем в режиме видеоконференцсвязи участвовала и куратор проекта, министр культуры России Ольга Любимова.

По словам Игоря Комарова, Удмуртия была выбрана площадкой для обсуждения результатов и перспектив нацпроекта неслучайно. В республике накоплен большой опыт проведения крупных культурных мероприятий, которые объединяют лучшие творческие силы как на окружном, так и федеральном уровне.

«Руководство республики активно работает в этой области и на окружном, и на федеральном уровне. Удмуртия стала хорошей площадкой для многих крупных культурных проектов, например, фестиваля «Театральное Приволжье». Уровень организации, внимания к подобным проектам вызывает серьезное уважение, и Удмуртия может служить хорошим примером проведения мероприятий в области культуры», – отметил Игорь Комаров.

Напомним, награждение победителей фестиваля «Театральное Приволжье» состоялось 28 апреля в Ижевске. В сезоне 2021-2022 в проекте участвовало 399 любительских театров, объединяющих около 6 тыс. актеров из всех республик и областей ПФО. По мнению Александра Бречалова, творческие люди, которые реализуют себя в театральном искусстве, заслуживают всесторонней поддержки и профессионального признания.

«Удмуртия по-настоящему театральный регион, огромное количество любительских коллективов в школах, учреждениях СПО, вузах, даже на предприятиях влились в это движение. Поскольку даже на сцене действует принцип соревновательности, мы предложили учредить для них премию – пусть это будет пока проектное название – «Золотая маска для любительских коллективов». Мне кажется, это точно найдет отклик в сердцах людей, которые самореализуются через театр», – рассказал Александр Бречалов.