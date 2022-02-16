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В музее МВД по Удмуртии появилась награда лейтенанта, погибшего при задержании преступника

16:35, 16 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В музее МВД по Удмуртии появилась награда лейтенанта, погибшего при задержании преступника
16:35, 16 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
461
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#сотрудники\n#память\n#награды
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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Имя лейтенанта увековечено в мемориальном зале Славы МВД Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В культурный  Центр МВД по Удмуртии передали удостоверение ордена Красной Звезды ветерана Великой Отечественной войны Андрея Гусева. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Орден, который принес сын Андрея Гусева, будет храниться в музейной комнате МВД по Удмуртской Республике. 

В июле 1948 года на Центральном рынке Ижевска Андрей Гусев заметил человека, похожего на объявленного в розыск преступника. Он предложил мужчине пройти с ним в ближайшее отделение милиции, но задержанный, не вынимая руки из кармана, выстрелил из пистолета. 

Для лейтенанта рана оказалась смертельной, в тот же вечер Андрей Сергеевич скончался в хирургической клинике.

Наша справка: Андрей Сергеевич Гусев участвовал в боях Великой Отечественной войны, два раза был ранен, после госпиталя демобилизован. После войны он поступил на службу в милицию и в феврале 1948 года стал старшим оперуполномоченным отделения уголовного розыска Ижевского городского отдела милиции.

16:35, 16 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
461
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#сотрудники\n#память\n#награды