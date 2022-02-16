В музее МВД по Удмуртии появилась награда лейтенанта, погибшего при задержании преступника

Ижевск. Удмуртия. В культурный Центр МВД по Удмуртии передали удостоверение ордена Красной Звезды ветерана Великой Отечественной войны Андрея Гусева. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Орден, который принес сын Андрея Гусева, будет храниться в музейной комнате МВД по Удмуртской Республике.

В июле 1948 года на Центральном рынке Ижевска Андрей Гусев заметил человека, похожего на объявленного в розыск преступника. Он предложил мужчине пройти с ним в ближайшее отделение милиции, но задержанный, не вынимая руки из кармана, выстрелил из пистолета.

Для лейтенанта рана оказалась смертельной, в тот же вечер Андрей Сергеевич скончался в хирургической клинике.

Наша справка: Андрей Сергеевич Гусев участвовал в боях Великой Отечественной войны, два раза был ранен, после госпиталя демобилизован. После войны он поступил на службу в милицию и в феврале 1948 года стал старшим оперуполномоченным отделения уголовного розыска Ижевского городского отдела милиции.