В Ижевске состоится ежегодный молодежный Сретенский бал

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Мероприятие состоится 20 февраля в Доме дружбы народов. Регистрация начнется в 16:00, а сам бал — в 17:00.

В этот раз темой стала Петровская ассамблея. Это прообраз дворянского бала, празднование, которое ввел Петр Первый в культурную жизнь русского общества в декабре 1718 года.

Пока участники посещают репетиции, которые проходят 2 раза в неделю. В среду они собираются с 19:00 до 21:00 на улице Свердлова, 9, а в воскресенье с 18:00 до 20:00 на улице Молодёжной, 96.

Помимо танцев на балу представят творческие номера, реконструкции исторических событий петровской эпохи и проведут бальные игры.

Чтобы набрать участников на постановки, 10 февраля в Духовно-просветительском центре на улице Свердлова, 9 пройдет кастинг. На нем выберут актеров на роли кавалеров и дам, солдат Преображенского полка и чтецов. Принять участие может каждый желающий.

Более подробную информацию о бале можно найти в группе «Православная молодежь Удмуртии» в соцсети «ВКонтакте».