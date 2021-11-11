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В Удмуртии сняли научно-популярный фильм о коренном народе

15:05, 11 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии сняли научно-популярный фильм о коренном народе
15:05, 11 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
357
0
#Удмуртия\n#Народ\n#фильм\n#съемки
Фото: пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики
357
0

Он будет представлен в проекте «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России».

Ижевск. Удмуртия. О коренном народе Удмуртии сняли научно-популярный фильм. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.

Фильм является частью проекта «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России». Его съемки прошли 9-10 ноября в Национальном музее имени Кузебая Герда и музее-заповеднике «Лудорвай».

В фильме расскажут о происхождении, истории, языке, культуре и быте удмуртского народа. Так, актеры театра фольклорной песни и танца «Айкай» продемонстрировали обряд одевания невесты у южных удмуртов. Они показали не только особенности проведения обряда, но и духовную культуру удмуртского народа. Зрителю покажут картины быта, многосложные костюмные комплексы, этнографические детали свадебной обрядности, песни и танцы, гостевой и застольный этикет.

15:05, 11 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
357
0
#Удмуртия\n#Народ\n#фильм\n#съемки
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