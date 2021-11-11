Арт-объект на спортивную тематику появился в ижевском парке Кирова

Фигура теннисиста – дело рук ижевского скульптора Павла Медведева.

Ижевск. Удмуртия. Посетители ижевского парка имени Кирова смогут оценить новый арт-объект. Здесь установили скульптуру игрока в большой теннис. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook генеральный директор «Датабанка» Андрей Пономарев.

По словам Пономарева, автором произведения является известный ижевский скульптор Павел Медведев. Его рукам принадлежит памятник оружейникам у музея «Ижмаша», памятник Юрию Гагарину у завода «Аксион» и знаменитый крокодил на перекрестке улиц Советской и Коммунаров.

По мнению Андрея Пономарева, скульптура станет примером для других арт-объектов на спортивную тематику в Ижевске.

Фигура теннисиста выполнена в несколько юмористическом ключе, а на постаменте нанесено ироничное изречение легендарного американского игрока в большой теннис Дона Баджа: «Когда игра перестает быть забавой — вырежи струны из своей ракетки».