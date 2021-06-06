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Мульда, ляпки и опил: «Яндекс» собрал список «местных словечек», используемых в Удмуртии

17:30, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
Мульда, ляпки и опил: «Яндекс» собрал список «местных словечек», используемых в Удмуртии
17:30, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Яндекс\n#русский язык
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Исследование охватило все регионы страны.

Ижевск. Удмуртия. Поисковик «Яндекс» ко Дню русского языка подготовил исследование про слова, которые чаще всего используются в разных регионах страны. Работа опубликована на сайте компании.

Для исследования использовалась блог-платформа «Яндекс.Дзен», которая содержит 11 млрд словоупотреблений. Совместно с лингвистами из Института русского языка имени Виноградова исследователи отобрали интересные слова и дали им определения.

В список от Удмуртии попали:

  • Барабаться — булькать, копошиться. Барабаюсь, как лягушка в кувшине молока;
  • Вонько, вонький — вонюче, вонючий. После ремонта её завел — вроде в гараже не вонько, при запуске не шумит;
  • Дикошарый —диковатый. Кот несколько дней мяукает, как дикошарый;
  • Заодним — заодно. Лучше книги читайте, заодним и словарный запас пополните;
  • Заподряд — подряд. Рассылал резюме во все заподряд компании;
  • Калега — брюква. Очень вкусные пресные пирожки с калегой;
  • Каналия — канализация. В подвале прорвало каналию;
  • Кочкать мозги — капать на мозг. Ушёл с этой работы туда, где меньше мозг кочкают. 
  • Култышка — пучок (причёска). К нам подошла девушка с заплетёнными в култышку рыжими волосами;
  • Ляпки — салки, догонялки. В детстве часто в ляпки играли;
  • Мульда — мусорный контейнер. Всё в мешок скидал и бросил в мульду;
  • Неработь — лентяй, неработающий человек. Неработь, что с них взять;
  • Опил — опилки. Просто так опил в печи не сгорит;
  • Песочник — песочница. Сидим во дворе у песочника, общаемся;
  • Силом — силой, силком. Не нужно детей силом заставлять есть;
  • Трезвак — вытрезвитель. Раньше как было: в трезвак попал — вызывают на ковёр. 


Полностью с исследованием можно ознакомиться по ссылке.

17:30, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
1314
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Яндекс\n#русский язык