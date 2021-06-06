Мульда, ляпки и опил: «Яндекс» собрал список «местных словечек», используемых в Удмуртии

Исследование охватило все регионы страны.

Ижевск. Удмуртия. Поисковик «Яндекс» ко Дню русского языка подготовил исследование про слова, которые чаще всего используются в разных регионах страны. Работа опубликована на сайте компании.

Для исследования использовалась блог-платформа «Яндекс.Дзен», которая содержит 11 млрд словоупотреблений. Совместно с лингвистами из Института русского языка имени Виноградова исследователи отобрали интересные слова и дали им определения.

В список от Удмуртии попали:

Барабаться — булькать, копошиться. Барабаюсь, как лягушка в кувшине молока;

Вонько, вонький — вонюче, вонючий. После ремонта её завел — вроде в гараже не вонько, при запуске не шумит;

Дикошарый —диковатый. Кот несколько дней мяукает, как дикошарый;

Заодним — заодно. Лучше книги читайте, заодним и словарный запас пополните;

Заподряд — подряд. Рассылал резюме во все заподряд компании;

Калега — брюква. Очень вкусные пресные пирожки с калегой;

Каналия — канализация. В подвале прорвало каналию;

Кочкать мозги — капать на мозг. Ушёл с этой работы туда, где меньше мозг кочкают.

Култышка — пучок (причёска). К нам подошла девушка с заплетёнными в култышку рыжими волосами;

Ляпки — салки, догонялки. В детстве часто в ляпки играли;

Мульда — мусорный контейнер. Всё в мешок скидал и бросил в мульду;

Неработь — лентяй, неработающий человек. Неработь, что с них взять;

Опил — опилки. Просто так опил в печи не сгорит;

Песочник — песочница. Сидим во дворе у песочника, общаемся;

Силом — силой, силком. Не нужно детей силом заставлять есть;

Трезвак — вытрезвитель. Раньше как было: в трезвак попал — вызывают на ковёр.



Полностью с исследованием можно ознакомиться по ссылке.