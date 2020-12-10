В Ижевске волонтёры спасли тысячу редких книг удмуртских писателей

Книги хранились в Музее писателей в Ижевске 40 лет.

Ижевск. Удмуртия. Почти тысяча книг могла оказаться на помойке, но по счастливой случайности они были спасены волонтёрами в Удмуртии. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Книги хранились в Музее писателей Удмуртии, но недавно учреждение закрыли, девать литературу было некуда, поэтому её хотели сдать в макулатуру.

Представитель общественного объединения «Волонтёры культуры Удмуртии» Максим Блинов рассказал телеканалу, что его родственник, работавший в музее, предложил ему забрать эти книги. Многие из них оказались редкими изданиями удмуртских авторов, таких как Флор Васильев, Геннадий Красильников, Анатолий Леонтьев, на многих произведениях были автографы писателей. Всего книг набралось на 6 мешков.