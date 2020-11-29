Проект Нацбиблиотеки Удмуртии по реставрации фронтовых писем победил во всероссийском конкурсе

Акция «Весточка с фронта» реализуется с 2016 года.

Ижевск. Удмуртия. Проект национальной библиотеки Удмуртской Республики «Весточка с фронта» победил во всероссийском конкурсе «Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Проект Нацбиблиотеки занял первое место в номинации «Работы, выполненные в центральных библиотеках субъектов Российской Федерации». «Весточка с фронта» реализуется с 18 февраля 2016 года и ставит своей целью сохранить фронтовые письма, хранящиеся в личных архивах жителей республики.

Специалисты регионального центра консервации и сохранности документов Национальной библиотеки бесплатно реставрируют семейные реликвии, часть из которых с разрешения обладателей публикуется в интернете.

Напомним, что за всё время действия акции специалисты восстановили почти тысячу весточек с фронта.