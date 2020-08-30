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Дайджест удмуртских новостей за июль: перевод Телеграма и перенос смены лагеря «Шундыкар»

13:11, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
Дайджест удмуртских новостей за июль: перевод Телеграма и перенос смены лагеря «Шундыкар»
13:11, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дом дружбы народов\n#удмуртская культура
Фото: vk.com/tangyra
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Вышел ещё один урок «Видеокурсы удмуртского языка».

Ижевск. Удмуртия. Что произошло в удмуртском мире в августе? Обзор событий подготовил информационный центр Дома Дружбы народов Удмуртской Республики.

- в Ижевске вначале августа прошёл этнофестиваль «Тангыра». Выступали группы из Кудымкара, Казани, Уфы, Чебоксар, Саранска и Йошкар-Олы. Также свои песни исполнили удмуртские коллективы. На фестивале был живой звук от артистов в различных – от этнопопа до рэпа.

- книги издательства «Удмуртия» стали финалистами всероссийского конкурса.

- мессенджер Телеграм начали переводить на удмуртский язык.

- вышел ещё один урок из серии «Видеокурсы удмуртского языка». Всего их будет 20. Впервые удмуртскоязычные уроки выпустят на английском.

- удмуртские школьники стали призёрами фестиваля «Наследники традиций»

- удмуртский интернет-телеканал «ДАУР ТВ», впервые начал беспрерывную и бесперебойную трансляцию.

- в августе исполнилось 10 лет с момента перевода социальной сети «ВКонтакте» на удмурсткий язык. В то же время удмуртский язык стал пятым языком России, на котором «заговорили» в соцсетях и пятым языком нашей страны, на который полностью переведена Библия.

- традиционный лагерь для одаренных удмуртских детей «Шундыкар» («Город Солнца») перенесли на зиму. Изменения связаны с эпидемиологической ситуацией и её последствиями.

13:11, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
31
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дом дружбы народов\n#удмуртская культура

 

 

 


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