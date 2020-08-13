Ее написали по материалам ижевского краеведа.





Ижевск. Удмуртия. Книга под названием «История татарской слободы в Ижевске» вышла в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.



Книгу написала сотрудница Национального музея Удмуртии Резеда Ахматвалиева. Она составила сочинение по материалам ижевского краеведа Гаты Кутузова к 100-летию государственности региона.



В сочинении отражается быт татарского народа, купцов и предпринимателей дореволюционного и послереволюционного Ижевска, рассказала информационному агентству «Сусанин» Резеда Ахматвалиева.



«Важная часть этой книги — это карта татарской слободы в Ижевске до 1917 года. Она находилась на территории завода «Ижсталь» <…> Сам Гата Кутузов в 13 лет начал работать на заводе в качестве курьера. Тогда ему подарили фотографию дореволюционного Ижевска. С этого снимка и началось его увлечение ижевской историей», — добавила она.