Live: творческая встреча с Константином Райкиным в Ижевске

Информагентство «Сусанин» ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. Российский государственный театр «Сатирикон» прибыл в Ижевск с двумя одноактными спектаклями. На сцену Государственного русского драмтеатра московская труппа прибыла в рамках всероссийской программы «Большие гастроли».

Зрители в Ижевске увидят моноспектакль по произведениям поэта Давида Самойлова «Константин Райкин. Своим голосом» и режиссёрскую работу Константина Райкина — постановку комедии Мольера «Лекарь поневоле».

В воскресенье, 23 февраля, с Константином Райкиным пройдёт творческая встреча. Информагентство «Сусанин» ведёт прямую трансляцию мероприятия. Также следить за трансляцией можно на канале в YouTube и в Одноклассниках.