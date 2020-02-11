Башмет и Федосеев, Therr Maitz и Пореченков: кто посетит Удмуртию в рамках юбилея Чайковского

В этом году отмечается 180-летие со дня рождения великого композитора.

Ижевск. Удмуртия. В рамках празднования 180-летнего юбилея П. И. Чайковского в Удмуртию съедутся именитые артисты. Об этом рассказал журналистам директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.

Одним из самых смелых проектов является эксперимент по синтезу классической музыки и современных музыкальных тенденций.

«Проект с диджеями направлен на молодёжь, на другую целевую аудиторию. Антон Беляев и Therr Maitz выступят с нашим симфоническим оркестром. Думаю, что этот проект привлечёт не ценителей классической музыки, но на этом концерте будет звучать и академическая музыка. Её не надо понимать, её надо слушать», — рассказал Алексей Фомин.

Он также анонсировал приезд в Удмуртию дирижёра и педагога Владимира Федосеева, который возглавляет Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского с 1974 года.

«Самый для меня значимый концерт — это концерт в рамках 90-летия Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Его главный дирижёр, народный артист СССР Владимир Федосеев специально отменил где-то концерт 7 мая, чтобы сыграть в Воткинске», — поделился директор филармонии.

Юрий Башмет, который не боится экспериментов, представит гостям фестиваля в Удмуртии программу, в которой связал Моцарта и Маяковского. Вместе с народным артистом СССР в спектакле-концерте принимает участие заслуженный артист России Михаил Пореченков.

Также в рамках ночного концерта будет звучать «Манфред» Чайковского в исполнении Аси Корепановой. «Это мировая премьера, потому что никогда в жизни не было транскрипции для фортепиано», — отметил Алексей Фомин.