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Сарапул назвали литературной столицей Удмуртии-2020

10:00, 05 января, 2020
Юрий Абашев
Сарапул назвали литературной столицей Удмуртии-2020
10:00, 05 января, 2020
Юрий Абашев
52
0
#культура\n#Сарапул\n#литература\n#Удмуртия
52
0

В городе будут проходить Дни литературы.

Сарапул. Удмуртия. Сарапул принял участие в проекте «Дни литературы муниципальных образований Удмуртии» и в 2020 году будет именоваться литературной столицей республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Эстафету по проведению литературных дней Сарапул перехватил от Малопургинского района. Город на Каме обладает уникальной историей и насыщенной культурной жизнью. Вместе с этим Сарапул получил символ и талисман литературной столицы — хрустальное перо и деревянную скульптуру хранителя Книги жизни удмуртского народа.

10:00, 05 января, 2020
Юрий Абашев
52
0
#культура\n#Сарапул\n#литература\n#Удмуртия

 

 

 


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