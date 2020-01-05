Сарапул назвали литературной столицей Удмуртии-2020

В городе будут проходить Дни литературы.

Сарапул. Удмуртия. Сарапул принял участие в проекте «Дни литературы муниципальных образований Удмуртии» и в 2020 году будет именоваться литературной столицей республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Эстафету по проведению литературных дней Сарапул перехватил от Малопургинского района. Город на Каме обладает уникальной историей и насыщенной культурной жизнью. Вместе с этим Сарапул получил символ и талисман литературной столицы — хрустальное перо и деревянную скульптуру хранителя Книги жизни удмуртского народа.