В Ижевске запустят первый удмуртский интернет-канал

Сертификат на создание канала вручил глава Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Автор и исполнитель современных удмуртских песен Богдан Анфиногенов создаст первое в Ижевске удмуртское интернет-телевидение. Об этом сообщает пресс-служба «Дома Дружбы народов».

Сертификат о создании удмуртского интернет-канала «Даур ТВ» вручил Богдану Анфиногенову глава республики Александр Бречалов. Идея о создании круглосуточного телевидения в глобальной сети появилась ещё несколько лет назад.

«Канал будет работать в формате стримминга. Пока рассматриваем возможность вещания «Даур ТВ» на базе «Яндекс.Эфир» и «ВКонтакте». Если говорить про контент, то это будут клипы, мультфильмы, интервью, фильмы, передачи. Всё на удмуртском языке», — сообщал Богдан Анфиногенов.

По его словам, к созданию канала присоединятся Пётр Пушкин и Влад Горжак из проекта «Эктоника». Также есть договорённость о совместной работе с Владиславом Степановым, руководителем общественной организации «Куара», которая занимается созданием удмуртского медиаконтента.

Авторы проекта приглашают принять участие в создании канала всех желающих. Каждый сможет попробовать себя в роли ведущих, журналистов и корреспондентов.