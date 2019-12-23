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В Ижевске запустят первый удмуртский интернет-канал

16:53, 23 декабря, 2019
Юрий Абашев
В Ижевске запустят первый удмуртский интернет-канал
16:53, 23 декабря, 2019
Юрий Абашев
69
0
#интернет\n#Ижевск\n#телевидение\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#удмуртский интернет\n#интернет-журналистка
Фото: Дом Дружбы народов
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Сертификат на создание канала вручил глава Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Автор и исполнитель современных удмуртских песен Богдан Анфиногенов создаст первое в Ижевске удмуртское интернет-телевидение. Об этом сообщает пресс-служба «Дома Дружбы народов».

Сертификат о создании удмуртского интернет-канала «Даур ТВ» вручил Богдану Анфиногенову глава республики Александр Бречалов. Идея о создании круглосуточного телевидения в глобальной сети появилась ещё несколько лет назад.

«Канал будет работать в формате стримминга. Пока рассматриваем возможность вещания «Даур ТВ» на базе «Яндекс.Эфир» и «ВКонтакте». Если говорить про контент, то это будут клипы, мультфильмы, интервью, фильмы, передачи. Всё на удмуртском языке», — сообщал Богдан Анфиногенов.

По его словам, к созданию канала присоединятся Пётр Пушкин и Влад Горжак из проекта «Эктоника». Также есть договорённость о совместной работе с Владиславом Степановым, руководителем общественной организации «Куара», которая занимается созданием удмуртского медиаконтента.

Авторы проекта приглашают принять участие в создании канала всех желающих. Каждый сможет попробовать себя в роли ведущих, журналистов и корреспондентов.

16:53, 23 декабря, 2019
Юрий Абашев
69
0
#интернет\n#Ижевск\n#телевидение\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#удмуртский интернет\n#интернет-журналистка

 

 

 


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