В Удмуртии вручили премии главы республики «Признание»

Её присуждают за добрые и полезные дела.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов вручил премии главы Удмуртской Республики «Признание» по итогам 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба руководства региона.

Премия «Признание» — премия за добрые и полезные дела — вручается в Удмуртии уже в третий раз. В этом году лауреатами признаны 14 номинантов.

«Мне очень повезло, и я не устаю об этом говорить, — работаю в удивительном регионе, где людей инициативных, искренне любящих свою родину, свою землю очень много. Благодаря вам мы справляемся с этим нелёгким этапом развития республики», — сказал Александр Бречалов.

Лауреатами премии стали:

- Илья Минеев, староста деревни Большая Ерыкса Граховского района;

- Юрий Кузнецов, представитель завода «ТЕХНОВЕК» и городской думы Воткинска;

- Александр Корепанов, фермер, возродивший деревню Мувыр Игринского района;

- Константин Трофимов, вместе с командой построили стадион в деревне Удмурт Сюгаил Можгинского района;

- Александр Чирков и Андрей Васильев, организаторы турнира по стритболу в Игринском районе, на который съезжаются болельщики со всей республики;

- Людмила Кадочникова, врач-педиатр КЦСОН Камбарского района, «крестная мама» нескольких поколений в Камбарке;

- Жанна Дмитриева, руководитель студии танца «Бродвей-инклюзив», более 6 лет выводит на сцену особенных артистов;

- студенческий спасательный отряд «Доброволец», который трудился при ликвидации последствий стихийных бедствий в Красноярском крае и Иркутской области;

- Михаил Болтарев и Елена Мельникова, которые объединили жителей Удмуртии в акции «Транспорт ветерана»;

- Станислав Широбоков, председатель ТСЖ «Красногеройская, 105», превративший двор в образцовый и возродивший культуру добрососедства;

- Анна Кастильо-Мехиа, ведущий сотрудник библиотеки имени Наговицына, «Лучший молодой библиотекарь России», превратившую библиотеку в одно из самых популярных мест города;

- Александр Мустаев, заслуженный артист России, сыгравший на сцене более 100 ролей, председатель жюри регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»;

- Богдан Анфиногенов, поэт, автор-исполнитель современных удмуртских песен, своим творчеством он продвигает дерзкую, живую, современную удмуртскую культуру не только в России, но и за рубежом;

- коллектив АО «Концерн Калашников» за создание нового дома для юных исследователей и творцов, которые строят грандиозные планы на жизнь. «Открытие в Ижевске Академии Калашникова — одна из самых важных инвестиций в будущее», — отметил Александр Бречалов.