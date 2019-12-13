Выставка современного искусства «100 лет! Молодость Удмуртии» откроется в Ижевске

Вернисаж состоится 23 декабря в 18:00.

Ижевск. Удмуртия. Выставка современного молодёжного искусства «100 лет! Молодость Удмуртии» откроется в Ижевске. Как сообщили организаторы, вернисаж состоится в понедельник, 23 декабря, в 18:00.

Экспозиция развернётся в трёх залах выставочного пространства ЖК «Колизей» на улице Максима Горького, 150. Выставка посвящена 100-летию государственности Удмуртии. Авторы представят работы различной направленности и тематики, стилей и технологий.

В каждом зале свои кураторские проекты представят Сергей Орлов, Максим Верёвкин и Никита Сморкалов. За время работы выставки планируется провести различные мастер-классы, встречи с известными деятелями искусств, поэтические вечера, показы фильмов, музыкальные концерты.

Режим работы выставки:

- с 24 по 30 декабря с 16:00 до 21:00;

- со 2 по 8 января с 12:00 до 19:00;

- с 9 января по 23 февраля с 16:00 до 21:00.

Возрастное ограничение 16+. Вход свободный.