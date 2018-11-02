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Большой этнографический диктант написали в Ижевске

17:40, 02 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
17:40, 02 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
1492
0
#культура\n#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#национальная политика\n#удмуртская культура
Фото: susanin.news
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Всего диктант написали жители 85 регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии прошла образовательная акция Большой этнографический диктант. Свои этно-культурные знания пришли проверить жители 85 регионов России и 35 зарубежных странах.

Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова отметила, что, по её мнению, тест этого года показался ей очень лёгким.

«Он был без натуги… Я всегда говорю, что задача Большого этнографического диктанта двоякая. Во-первых, пробудить интерес у людей, которые его пишут. Во-вторых, для нас принципиально важно, чтобы федеральные органы власти, особенно система образования, задумались тоже над этим и этно-культурное образование «хорошо вернулось» в наши школы», - сказала Лариса Буранова.

Она также отметила, что Федеральное агентство по делам национальностей России сообщило, что после двух предыдущих диктантов они делали аналитику поисковых интернет-систем. Чётко отслеживается, что после написания диктанта возрастает количество запросов этно-культурного характера.

«Диктант - это та форма, которая стала привычна и понятна людям. Опыт Тотального диктанта научил тому, что это здорово - прийти на площадку проверить свои знания, почерпнуть что-то полезное для себя и сыграть с самим собой в игру “А насколько хорошо я знаю эту сферу жизни?”. Наш диктант - это объективный и интересный инструмент для того, чтобы делать “срез знаний” по межкультурной тематике», - рассказала журналистам автор идеи Большого этнографического диктанта Анна Габдуллина.

Отметим, что Большой этнографический диктант также можно пройти онлайн до 23:59 4 ноября по московскому времени на сайте www.miretno.ru.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации - 12 декабря. Правильные ответы на задания опубликуют 10 ноября 2018 года.

В Ижевске написали Большой этнографический диктант 2018

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-11-02.

17:40, 02 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
1492
0
#культура\n#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#национальная политика\n#удмуртская культура

 

 

 


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