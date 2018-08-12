Удмуртия планирует побить рекорд Омска по количеству участников хоровода дружбы

Во время фестиваля деревенской культуры в «Лудорвае» многонациональный хоровод собрал почти 700 человек.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия намерена побить рекорд Омска по количеству участников многонационального хоровода. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Анастасию Муталенко сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В субботу, 11 августа, в музее-заповеднике «Лудорвай» прошёл III международный фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST». На празднике была представлена этническая культура во всех её ярких проявлениях: выступления фольклорных коллективов Удмуртии, фолк-музыкантов из Эстонии, Финляндии, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Гостям представили дефиле этномоды. Для родителей с малышами была организована работа детской площадки. Также фестиваль украсили национальные подворья: русское, удмуртское, татарское, марийское, ханты-мансийское, бесермянское, эстонское, мордовское.

В течение дня все желающие могли испытать себя в национальных играх, состязаниях и эстафетах, померяться своей силой и ловкостью. На детской площадке можно было научиться несложным приёмам каратэ, разучить движения спортивных танцев, изготовить куклы-обереги, удивить гостей праздника своей длинной косой или необычной переделанной техникой мастерами – «очумелыми ручками».

Кроме того, в этом году впервые во время праздника был организован огромный многонациональный хоровод, в котором приняло участие около 700 человек. «Сегодня хоровод дружбы собрал 697 человек. В следующем году мы обязательно побьём рекорд омичей, собравших в многонациональный хоровод 1082 человека», - отметила вице-премьер Анастасия Муталенко.

В своем инстаграме зампред правительства выложила пост с фестиваля. «В Лудорвае все прекрасно! ГуртFEST собрал сегодня около 4000 ценителей деревенской культуры. Честно отстояла очередь на качели», - написала она.