Музей «Иднакар» в Удмуртии включили в сборник лучших практик туризма России

Это достижение поспособствует развитию внутреннего и въездного туризма.

Ижевск. Удмуртия. Музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» включили в сборник лучших практик этнографического и экологического туризма в субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.

Сборник лучших практик издаётся Департаментом туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации. Музей «Иднакар» представил такие направления работы, как:

- «событийный туризм - ежегодные батырские игры»;

- «интерактивные экскурсии»;

- «музейный сувенир».

Региональный Минкульт назвал это достижение ещё одним шагом по пути продвижения Удмуртской Республики и Глазова, как перспективного направления для внутреннего и въездного туризма.