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Музей «Иднакар» в Удмуртии включили в сборник лучших практик туризма России

11:45, 10 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:45, 10 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#туризм\n#Ижевск\n#Глазов\n#музеи\n#Удмуртия\n#Иднакар
Фото: Пресс-служба Минкульта УР
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Это достижение поспособствует развитию внутреннего и въездного туризма.

Ижевск. Удмуртия. Музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» включили в сборник лучших практик этнографического и экологического туризма в субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.

Сборник лучших практик издаётся Департаментом туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации. Музей «Иднакар» представил такие направления работы, как:

- «событийный туризм - ежегодные батырские игры»;

- «интерактивные экскурсии»;

- «музейный сувенир».

Региональный Минкульт назвал это достижение ещё одним шагом по пути продвижения Удмуртской Республики и Глазова, как перспективного направления для внутреннего и въездного туризма.

11:45, 10 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
185
0
#туризм\n#Ижевск\n#Глазов\n#музеи\n#Удмуртия\n#Иднакар

 

 

 


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