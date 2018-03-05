В Сарапуле выберут «Мисс содружество-2018»

12 красавиц продемонстрируют свою красоту и таланты 9 марта.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле пройдет республиканский, межнациональный конкурс «Мисс Содружество - 2018». 12 красавиц продемонстрируют свою красоту и таланты 9 марта, сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики.

Представительницам национально-культурных объединений региона предстоит пройти 4 испытания. Девушки презентуют «визитку», в которой расскажут о себе, покажут творческий номер, дефиле в национальных костюмах и поборются в интеллектуальном конкурсе.

Отметим, в официальной группе конкурса также проходит голосование за понравившуюся девушку.

Конкурс начнется в 17:00 в ДК «Электрон ЦВиРНК».