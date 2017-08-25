Художник Сергей Орлов подарил Воткинску 46 своих картин

В городе решили создать художественную галерею.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске открылась выставка удмуртского художника Сергея Орлова «Дар». На ней представлены 46 картин, которые живописец передал властям города для создания художественной галереи.

«Есть решение о выделении помещения под галерею. При этом будет не просто галерея, а молодежный досуговый центр. Вся проблема – в поисках инвестора. Сами понимаете, что для того, чтобы открыть галерею, нужны деньги», - рассказал информагентству «Сусанин» Сергей Орлов.

По его словам, подаренные работы были написаны им в 1990-х годах: «Это цельная коллекция, в этих картинах есть дух времени, нерв, напряжение, раздрай. Я не ставил себе задачу время отразить, оно само отразилось».

Увидеть картины можно в детской школе искусств № 2 в течение месяца. Потом их уберут во временное хранилище до открытия галереи.