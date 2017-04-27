Федеральные эксперты о бренде Удмуртии и использовании имен Чайковского и Калашникова для привлечения туристов.
Ижевск. Удмуртия. Калашников, Чайковский, Бурановские бабушки — именно так жители Удмуртии, приезжая в другие регионы, пытаются объяснить откуда они. Республика долгое время терялась на фоне соседей — Татарстана, Перми, Башкирии, которые уже научились привлекать туристов, родниковый край пока только осваивает эту науку.
В преддверие восьмой всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» российские эксперты рассказали корреспонденту «Сусанина», что могла бы предложить гостям республика, и есть ли смысл в праздновании 100-летия Михаила Калашникова и развития бренда «Удмуртия — родина Чайковского».
Сусанин / Крокодилы Калашникова: что мешает развитию туризма в Удмуртии?
"Сейчас я знаю, со слов ваших коллег, что в Ижевск летают "убитые" Яки местной авиакомпании, транспортная доступность региона даже для соседних по ПФО регионов довольно сложная. Прежде всего, чтобы туристы в регион поехали, нужно этому потенциальному туристу рассказать, а что собственно предлагает республика? Как туда добраться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары?