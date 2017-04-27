Крокодилы Калашникова: что мешает развитию туризма в Удмуртии?

Федеральные эксперты о бренде Удмуртии и использовании имен Чайковского и Калашникова для привлечения туристов.

Ижевск. Удмуртия. Калашников, Чайковский, Бурановские бабушки — именно так жители Удмуртии, приезжая в другие регионы, пытаются объяснить откуда они. Республика долгое время терялась на фоне соседей — Татарстана, Перми, Башкирии, которые уже научились привлекать туристов, родниковый край пока только осваивает эту науку.

В преддверие восьмой всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» российские эксперты рассказали корреспонденту «Сусанина», что могла бы предложить гостям республика, и есть ли смысл в праздновании 100-летия Михаила Калашникова и развития бренда «Удмуртия — родина Чайковского».