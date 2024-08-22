В Ижевске появится четыре зарядные станции для электротранспорта

Парковаться возле них разрешат только электромобилям, остальным грозит эвакуатор.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оборудуют ещё четыре станции для подзарядки электротранспорта. На сайте администрации города опубликовано постановление, об организации соответствующей разметки в зоне станции.
В документе указаны четыре адреса, где появятся станции для подзарядки:
· за ТЦ «Медведь», у дома №88 на улице Красноармейской;
· у Иверской церкви на улице Ленина в районе старого аэропорта;
· у торгового центра «Клубный» на одноимённой улице;
· у ТЦ «Аврора-парк» на улице Удмуртская, 304.
У станций организуют парковку для электротранспорта. А чтобы владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не занимали места, подрядчик поставит знаки «Работает эвакуатор», действие которого не будет распространяться на электромобили.