В Ижевске появится четыре зарядные станции для электротранспорта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оборудуют ещё четыре станции для подзарядки электротранспорта. На сайте администрации города опубликовано постановление, об организации соответствующей разметки в зоне станции.

В документе указаны четыре адреса, где появятся станции для подзарядки:

· за ТЦ «Медведь», у дома №88 на улице Красноармейской;

· у Иверской церкви на улице Ленина в районе старого аэропорта;

· у торгового центра «Клубный» на одноимённой улице;

· у ТЦ «Аврора-парк» на улице Удмуртская, 304.

У станций организуют парковку для электротранспорта. А чтобы владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не занимали места, подрядчик поставит знаки «Работает эвакуатор», действие которого не будет распространяться на электромобили.