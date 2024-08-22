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В Ижевске появится четыре зарядные станции для электротранспорта

15:23, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске появится четыре зарядные станции для электротранспорта
15:23, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электротранспорт
Фото: ИА «Сусанин»
41
0

Парковаться возле них разрешат только электромобилям, остальным грозит эвакуатор.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оборудуют ещё четыре станции для подзарядки электротранспорта. На сайте администрации города опубликовано постановление, об организации соответствующей разметки в зоне станции.

В документе указаны четыре адреса, где появятся станции для подзарядки: 

·        за ТЦ «Медведь», у дома №88 на улице Красноармейской;

·        у Иверской церкви на улице Ленина в районе старого аэропорта;

·        у торгового центра «Клубный» на одноимённой улице;

·        у ТЦ «Аврора-парк» на улице Удмуртская, 304. 

У станций организуют парковку для электротранспорта. А чтобы владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не занимали места, подрядчик поставит знаки «Работает эвакуатор», действие которого не будет распространяться на электромобили. 

15:23, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электротранспорт