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В 2024 году Удмуртия экспортировала в Индию более 400 кубометров лесоматериалов

16:00, 27 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году Удмуртия экспортировала в Индию более 400 кубометров лесоматериалов
16:00, 27 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Удмуртия\n#Индия\n#экспорт\n#бизнес
Фото: unsplash.com (Pawel Czerwinski)
145
0

За аналогичный период времени 2023 года такие поставки не совершались.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года Удмуртия отправила в Индию 402 куб. м лесопродукции. Отмечается, что за аналогичный период времени 2023 года подобных поставок в эту страну не было. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Последняя отправка 300 кубометров лесопродукции прошла в августе. Товары прошли лабораторный контроль.

Лабораторные испытания не выявили в продукции карантинных вредных организмов. Также специалисты удостоверились, что товар соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.  

16:00, 27 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Удмуртия\n#Индия\n#экспорт\n#бизнес