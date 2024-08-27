В 2024 году Удмуртия экспортировала в Индию более 400 кубометров лесоматериалов

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года Удмуртия отправила в Индию 402 куб. м лесопродукции. Отмечается, что за аналогичный период времени 2023 года подобных поставок в эту страну не было. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Последняя отправка 300 кубометров лесопродукции прошла в августе. Товары прошли лабораторный контроль.

Лабораторные испытания не выявили в продукции карантинных вредных организмов. Также специалисты удостоверились, что товар соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.