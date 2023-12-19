В центре села Алнаши открылась бургерная по соцконтракту

Алнаши. Удмуртия. В центре удмуртского села Алнаши открылась бургерная. Как рассказал в соцсетях глава Алнашского района Удмуртии Алексей Семёнов, её открыла местная жительница благодаря программе социального контракта.

«Не скажу, что я приверженец фаст-фуда, но иногда, когда времени в обрез, могу себе позволить стаканчик кофе, бургер или шаурму. Вот для таких случаев эти пункты быстрого питания просто необходимы», — написал глава района.

Социальный контракт Ольга Камашева заключила в апреле 2023 года. Закупив оборудование и пройдя все формальности, она в начале октября уже открыла точку быстрого питания.

«Сумма соцконтракта составила 350 тысяч. На эти средства мы приобрели ларёк, фритюрницу, жарочную поверхность, прижимной гриль, блендер, аппарат для молочных коктейлей, кофемашину, термопот. А также аппарат для приготовления попкорна, который мы будем реализовывать активно летом», — рассказала молодая предпринимательница.

Как отметил Алексей Семёнов, всего же в Алнашском районе с начала года заключено 105 социальных контрактов на сумму более 13 млн рублей. 60 человек выбрали социальный контракт для поиска работы, 21 – для осуществления предпринимательской деятельности, 14 – для преодоления трудной жизненной ситуации, 10 – для развития личного подсобного хозяйства.