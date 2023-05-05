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Полиция Ижевска будет пресекать продажу алкоголя в местах празднования Дня Победы 9 мая

16:50, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Полиция Ижевска будет пресекать продажу алкоголя в местах празднования Дня Победы 9 мая
16:50, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы\n#праздники\n#алкоголь\n#продажи
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
59
0

Нарушители получат штрафы от 20 до 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая сотрудники полиции будут следить, чтобы в местах празднования горожанам не продавали алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

В Удмуртии запрещена розничная продажа алкоголя не только в местах, где идут праздничные мероприятия, но и на прилегающих к ним территориях. 9 мая полиция будет следить за выполнением этого закона и пресекать продажу алкогольной продукции в розницу в недопустимых местах.

Сотрудники МВД уже провели профилактические беседы с представителями торговых сетей, в том числе с теми, кто регулярно нарушает правила продажи алкоголя.

В отношении нарушителей будут составляться административные дела по части 3 статьи 14.16 КоАП России («Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Должностные и юридические лица получат штраф от 20 до 300 тыс. рублей. 

16:50, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы\n#праздники\n#алкоголь\n#продажи