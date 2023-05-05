Полиция Ижевска будет пресекать продажу алкоголя в местах празднования Дня Победы 9 мая

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая сотрудники полиции будут следить, чтобы в местах празднования горожанам не продавали алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В Удмуртии запрещена розничная продажа алкоголя не только в местах, где идут праздничные мероприятия, но и на прилегающих к ним территориях. 9 мая полиция будет следить за выполнением этого закона и пресекать продажу алкогольной продукции в розницу в недопустимых местах.

Сотрудники МВД уже провели профилактические беседы с представителями торговых сетей, в том числе с теми, кто регулярно нарушает правила продажи алкоголя.

В отношении нарушителей будут составляться административные дела по части 3 статьи 14.16 КоАП России («Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Должностные и юридические лица получат штраф от 20 до 300 тыс. рублей.