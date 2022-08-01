Двум будущим резидентам ТОСЭР «Сарапул» одобрили заявки

Сарапул. Удмуртия. Двум будущим резидентам территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул» одобрили заявки. Об этом в соцсетях написал министр экономики Удмуртии Михаил Тумин.

Компании ООО «Сириус – Инфракрасные Технологии Отопления» и ООО «ПМК» — будущие резиденты технопарка «ИКСЭл-Сарапул». «Сириус» будет производить стеклянные инфракрасные обогреватели. Объём планируемых инвестиций — 50 млн рублей, 28 рабочих мест. «ПМК» запустит производство деталей из стальной нержавеющей трубы и шестигранного латунного прутка, необходимых для производства отопительных приборов. Инвестиции — 76,3 млн рублей, 21 рабочее место.

Министр отметил, что для резидентов ТОСЭР действуют льготы: нулевой налог на землю и имущество, налог на прибыль в 5%. Для резидентов из числа предприятий МСП действуют льготные ставки по УСН 2% («доходы») и 5% («доходы минус расходы»).

Михаил Тумин подчеркнул, что на сегодняшний день в двух ТОСЭР — «Глазов» и «Сарапул» — 42 официально зарегистрированных резидента.

Напомним, о строительстве нового технопарка власти Удмуртии сообщили в начале июля 2022 года.