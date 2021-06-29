В Удмуртии снизят налоги для предпринимателей, вернувших бизнес в республику

Свыше 900 удмуртских предпринимателей перерегистрировались в регионах с более комфортным налоговым режимом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снизят налоги для бизнесменов, согласных вновь зарегистрироваться в республике. Соответствующие поправки в закон о налогообложении предпринимателей были приняты на очередной сессии Госсовета Удмуртии.

Как рассказал министр экономики Удмуртии Михаил Тумин, в республике произошел отток граждан, ведущих свое дело. Причем чаще всего миграция не связана с переменой места жительства и переносом бизнеса. Так, только в 2020 году 778 предпринимателей снялись с учета в Удмуртии и зарегистрировались в других регионах из-за более щадящего режима налогообложения. К концу 1 квартала 2021 года их число превысило 900. По данным Минэкономики, бюджет региона недополучил около 220 млн рублей.

Правительство предложило вернуть «мигрантов» и их отчисления в бюджет путем снижения ставок. Те организации и ИП, которые платят налоги по упрощенной системе и в 2021 и 2022 году повторно зарегистрируются в Удмуртии, получат ряд льгот. Если базой налогообложения являются доходы, предприниматели будут платить по ставке 1% в течение первого года и 3% в следующем налоговом периоде. Если организация платит государству от прибыли, ставка налога составит 5% в течение 2 лет.

Налоговые льготы начнут действовать с 1 января 2021 года.