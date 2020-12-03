На «Ижводоканале» прокомментировали ситуацию с сокращением сотрудников

По данным муниципалитета, уменьшение численности коснулось вспомогательного и обслуживающего персонала подразделений.

Ижевск. Удмуртия. «Ижводоканал» прокомментировал ситуацию с сокращением сотрудников. Как сообщает пресс-служба администрации города, для повышения эффективности экономической деятельности МУП проводит мероприятия по рациональной расстановке и использованию персонала.

В целом уменьшение численности в 2020 году составит в пределах 200 человек. На данный момент более 170 трудовых договоров уже расторгнуто. В основном уменьшение численности коснулось вспомогательного и обслуживающего персонала подразделений. Большая часть из них - в службе охраны в связи с передачей функции охраны объектов аутсорсинговым компаниям.

Также пересмотрено штатное расписание предприятия в соответствии с фактическими потребностями в работниках, как следствие, в течение 2020 года выводились вакантные ставки в непрофильных службах, на которые не требуется прием сотрудников.

В муниципалитете отметили, что все кадровые решения на предприятии согласовываются с профсоюзным комитетом.