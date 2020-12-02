Торговый оборот Удмуртии и Туркменистана вырос в 27 раз

К концу года он может составить 1 млн долларов.

Ижевск. Удмуртия. Внешнеторговый оборот Удмуртии с Туркменистаном вырос в 27,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Так, в 2019 году он составил 34 тыс. долларов, а за 9 месяцев 2020 года – свыше 940 тыс. долларов. По словам председателя правительства региона Ярослава Семенова, за последний месяц года эта цифра может вырасти до 1 млн долларов.

2 декабря генконсул Туркменистана Атадурды Байрамов с рабочим визитом посетил Удмуртию. После совещания и.о. первого вице-премьера республики Константин Сунцов рассказал, что основной объем экспорта Удмуртии в бывшую советскую республику – не сырьевой.

Сегодня туда поставляют машины, оборудование, в том числе для нефтепереработки, беспилотные летательные аппараты.

«У наших коллег начало развиваться сельское хозяйство, поэтому компании, производящие оборудование для сектора АПК, также имеют перспективы выхода на рынок. Это, например, компании Пакка и Экосистемы, которые уже сделали первые поставки», - добавил Сунцов.