Немецкие компании продолжат инвестировать свой капитал в Удмуртию

Александр Бречалов презентовал зарубежному бизнесу инвестиционный потенциал региона.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии и Российско-Германская внешнеторговая палата презентовали инвестиционный потенциал республики немецкому бизнес-сообществу. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Мероприятие прошло в режиме онлайн. Немецкую сторону представляли компании Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг, Дойче Люфтганза АГ, ООО «Доппельмайр Раша». Глава Удмуртии Александр Бречалов представил перспективные направления для инвестиций, готовые площадки для размещения производств и территории опережающего соцэкономического развития (ТОСЭР).



«Германия занимает по итогам 2019 года девятое место по объему внешнеторгового оборота Удмуртии. За последние четыре года объем экспорта в Германию вырос почти в пять раз. <…> Хорошей площадкой для «приземления» западных компаний могут стать территории опережающего развития Глазов и Сарапул», — отметил глава региона.



В Германию из Удмуртии в основном экспортируется мебельная продукция, чёрные металлы и древесина. В то же время в республике работают две компании с немецким капиталом — фармацевтическая компания Fresenius Medical Care и производитель ёмкостей для холодильного оборудования ООО «Гюнтнер-Иж».



По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем привлечении немецких компаний в Удмуртию. В частности, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп поручил распространить презентации об Удмуртии и рассказать об её потенциале с помощью ресурсов палаты.



Запись мероприятия получит 4500 немецких компаний.

«Германский бизнес, которого заинтересует перспектива реализации проектов на территории Удмуртии, всецело может рассчитывать на поддержку нашего Торгпредства, Правительства РФ, Минпромторга РФ и других ведомств России», — сказал торговый представитель РФ в ФРГ Андрей Соболев.



Следующей страной, которой представят инвестиционный потенциал Удмуртской Республики, станет Италия. Мероприятие также пройдёт онлайн 30 сентября.