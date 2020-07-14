Порядка 450 предприятий Удмуртии получили беспроцентные кредиты на зарплату

Это одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выдали 475 млн рублей кредитов на зарплату под 0%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Эта мера поддержки позволила порядка 446 предприятиям сохранить сотрудников и возобновить работу.

Более 1,6 тыс. компаний смогли получить займы под 2% на сумму свыше 1,25 млрд рублей.

В рамках поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пандемии коронавируса, на федеральном и региональном уровнях был принят ряд мер. Помимо льготного кредитования, это субсидии, отсрочка или снижение налоговых и арендных платежей, кредитные каникулы, введены моратории на проверки бизнеса и банкротство.

Все вопросы по поддержке предпринимательства можно задать по телефону «горячей линии» Корпорации развития Удмуртии 8 (3412) 220-000.

Напомним, что из-за коронавирусных ограничений власти Удмуртии ожидают снижения экономического роста на 3-4% по итогам 2020 года. Наибольшее влияние на снижение ВРП окажут пострадавшие отрасли: транспортные перевозки, торговля, общественное питание, гостиничный бизнес, культура, спорт.

Для предпринимателей, работающих в сфере туризма, предоставления гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта и бытовых услуг с 1 января 2020 года и до 31 декабря 2021 года налог с объектом «доходы» снижен до 1%, а с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5.

Предприниматели получат отсрочку на 3 месяца по оплате арендных платежей. Для арендаторов государственного и муниципального имущества (объекты капитального строительства) предоставят рассрочки на уплату аренды до конца 2021 года.