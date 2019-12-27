Удмуртских криптооблигаций на белорусской криптобирже не будет

Об этом сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика отказалась от планов размещать криптооблигации на белорусской бирже. Как рассказал на встрече с журналистами в пятницу, 27 декабря, первый вице-премьер республики Александр Свинин, к этому привела непроработанность законодательства двух стран в этой сфере.

«Первое — мы их не выпустили. Второе — мы их не выпустим. Просто потому, что законодательство двух стран так и не пришло к пониманию, что это в целом можно делать», — рассказал Александр Свинин.

Напомним, весной 2019 года Александр Свинин сообщил, что Корпорация развития Удмуртии до конца года может разместить облигации на криптобирже в Белоруссии. Летом он определил срок размещения на осень.