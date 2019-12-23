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Восемь новых резидентов ТОСЭР появится в Удмуртии

14:30, 23 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Восемь новых резидентов ТОСЭР появится в Удмуртии
14:30, 23 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#бизнес\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ТОСЭР
Фото: ИА "Сусанин"
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Пятерым из них заявки подготовили в Корпорации развития республики.

Ижевск. Удмуртия. В правительстве Удмуртии состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок от потенциальных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул» и «Глазов». Как сообщила пресс-служба АО «Корпорации развития Удмуртской Республики», все заявки одобрили и направили на согласование в Минэкономразвития России.

Члены комиссии рассмотрели следующих потенциальных резидентов:

- межрегиональный агро-индустриальный парк ООО «АГРАСЕЙН» с объёмом капитальных вложений в 13,2 млрд рублей и 496 рабочими местами;  

- организация производства светодиодных светильников ООО «Эколюмен» с объёмом капиталовложений 3,6 млн рублей и 13 рабочими местами;

- создание центра обслуживания баз данных от ООО «ИнфоДжет» с объёмом капиталовложений 11,7 млн рублей и 389 рабочими местами;

- производство измерительных приборов от ООО «СП «Техника» с капиталовложениями в 15,3 млн рублей и 62 рабочими местами;

- производство металлических изделий от ООО «Энергоспецмонтаж» — 16,2 млн рублей капиталовложений и 40 рабочих мест;

- производство фанеры от ООО «Сарапульский фанерный комбинат» — 60,5 млн рублей и 81 рабочее место;

- транспортная обработка контейнеров ООО «Универсальный контейнерный терминал»— 193 млн рублей и 25 рабочих мест;

- оборудование для лесного хозяйства ООО «Рустрак» — 698,5 млн рублей и 120 рабочих мест.

Пять из этих заявок подготовили Корпорации развития Удмуртской Республики.

«Мы готовили бизнес-планы и финансовые модели проектов, консультировали по подготовке документации для вступления в ТОСЭР. Сейчас у нас в работе еще четыре предприятия -потенциальных резидента», — сказал гендиректор корпорации Константин Сунцов.

Напомним, что на ТОСЭР резидентам положены льготы. Налог на прибыль в федеральный бюджет обнуляется, соответствующие отчисления в республиканский бюджет составят не более 5% в течение первых пяти лет с момента первой прибыли. Затем ставка не будет превышать 10%. Также обнуляются налоги на землю и имущество. Страховые взносы снижаются в 4,5 раза до 7,6%.

Отметим, что на сегодняшний день в ТОСЭР «Сарапул» работает 16 резидентов, в ТОСЭР «Глазов» — два.

14:30, 23 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
134
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ТОСЭР

 

 

 


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