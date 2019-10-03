Штраф в 40 тыс рублей заплатит бывший директор компании-банкрота в Ижевске

Он не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, а также печати, штампы и материальные ценности.

Ижевск. Удмуртия. Бывший директор компании в Ижевске заплатит штраф за то, что не передал конкурсному управляющему документы. По информации пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики, в декабре 2018 года Арбитражный суд признал ООО «Ростинвест» банкротом.

Вопреки законодательству бывший директор не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, а также печати, штампы и материальные ценности.

За незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего мужчину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 40 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.