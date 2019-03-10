Грибок и плесень нашли в цехе переработки молока в Завьяловском районе

Суд приостановил работу цеха на 35 суток.

Завьялово. Удмуртия. Молокоперерабатывающий цех в Завьяловском районе закрыли из-за плесени и грибка на стенах. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, ООО «Позимь плюс» работает в деревне Верхний Постол.

В конце февраля этого года региональное Управление Роспотребнадзора во время проверки выявило нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Так, в некоторых отделениях была повреждена плитка, где-то входные двери промерзают, а где-то требуют покраски. В отделении приготовления творога потолки покрыты плесенью и грибком.

В судебном заседании директор компании вину организации признал. Он пояснил, что здание молокоперерабатывающего цеха было построено в 2004 году, но ранее использовалось не для переработки молока, что и обусловило наличие нарушений.

В настоящее время обществом устраняются выявленные недостатки, выполняются строительные и дезинфекционные мероприятия. Суд приостановил работу цеха на 35 суток.