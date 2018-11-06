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Ижмех выпустил самую большую в своей истории партию пистолетов Ярыгина

16:35, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
16:35, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
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#оружие\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод
Фото: Калашников Медиа
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Предприятие выпустило 23 тыс. изделий.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод выполнил самый большой заказ пистолетов Ярыгина за всю свою историю. Предприятие выпустило 23 тыс. изделий, сообщает «Калашников Медиа».

На сегодняшний день Ижмех изготовил в два раза больше пистолетов Ярыгина, чем за весь прошлый год.

Отмечается, что изделия выпустили для силовых ведомств России. По своим характеристикам пистолет Ярыгина является одним из лучших в мире, отличается пробивным и останавливающим действием, а также способен поражать цели, защищенные средствами бронезащиты, на дистанции до 25м.

16:35, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
506
0
#оружие\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод

 

 

 


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