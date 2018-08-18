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В Удмуртии освоили выпуск двигателей для ракетных комплексов С-350 и С-400

10:00, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:00, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#Сарапул\n#Украина\n#Удмуртия\n#завод\n#оборонная промышленность
Фото: ИА "Сусанин"
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Ранее для установок использовались двигатели украинского производства.

Сарапул. На «Сарапульском электрогенераторном заводе» в Удмуртии освоили выпуск двигателей для зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». Ранее для этих установок использовались двигатели украинского производства. Об этом сообщает Интерфакс.

«Меньше года ушло у предприятия на освоение и подготовку к серийному производству новых асинхронных двигателей трехфазного тока. Двигатели ДАТ являются импортозамещающими агрегатами для комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», - пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы и правительства.

Новые приводы с отечественными двигателями отличаются от импортного аналога улучшенным плавным пуском и регулированием скорости, а также более высокой степенью защиты от перегрузок.

Кроме того, на выставке «Армия», по данным пресс-службы, предприятие представит широкий спектр продукции, в том числе, образцы светодиодных изделий со сроком службы порядка 25 тысяч часов.

10:00, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
492
0
#Сарапул\n#Украина\n#Удмуртия\n#завод\n#оборонная промышленность

 

 

 


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