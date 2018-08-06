Ижевская компания ИПОПАТ-Юг намерена зайти на рынок пассажирских перевозок Ростова

Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская компания ИПОПАТ-Юг заявилась на конкурс по обслуживанию трех автобусных маршрутов в Ростове-на-Дону. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Речь идет о маршрутах № 19 (ул. Стартовая – пл. К. Маркса), № 8 (ГПЗ–10 – ТРК «МЕГАМАГ») и № 2а (ЖК «Измаильский парк» – Ц. Рынок). Согласно протоколу вскрытия конвертов, ИПОПАТ-Юг является единственной заявившейся на открытый конкурс компанией.

Отметим, что окончание срока оказания услуг - 31 июля 2023 года.

В SELDON Basis указано, что генеральным директором ИПОПАТ-Юг является Александр Мразов, а совладельцем предприятия экс-депутат Госсовета Удмуртии Денис Щелканов. В апреле 2017 года Щелканов покинул заксобрание региона по собственному желанию. Он являлся членом парламента с октября 2012 года. Совладелец ИПОПАТа также имеет 5-летний опыт работы начальником «Удмуртавтодора».

Издание donnews.ru ранее писало о том, что в Ростов может зайти иногородний перевозчик, а частности ИПОПАТ. На сайте ростовского СМИ были опубликованы фотографии возможного парка компании.





«Техника якобы принадлежит ижевскому перевозчику ООО «ИПОПАТ-Юг», при этом на номерах значится 18-й регион — Удмуртская Республика, столицей которой и является Ижевск», - пишет donnews.ru.

Отметим, что помимо ИПОПАТ-Юг в базе имеются данные о компании ИПОПАТ-Север, совладельцем которой является Максим Агашин, владеющий 100% долей в «Региональной транспортной компании». Ей принадлежат ИПОПАТ и «Удмуртавтотранс».