play
pause
  • $ 63.45 ↑
  • € 73.47 ↑

Ижевская компания ИПОПАТ-Юг намерена зайти на рынок пассажирских перевозок Ростова

14:30, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
14:30, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
296
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#Удмуртия\n#пассажирские перевозки\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов
Фото: ИА "Сусанин"
296
0

Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская компания ИПОПАТ-Юг заявилась на конкурс по обслуживанию трех автобусных маршрутов в Ростове-на-Дону. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Речь идет о маршрутах № 19 (ул. Стартовая – пл. К. Маркса), № 8 (ГПЗ–10 – ТРК «МЕГАМАГ») и № 2а (ЖК «Измаильский парк» – Ц. Рынок). Согласно протоколу вскрытия конвертов, ИПОПАТ-Юг является единственной заявившейся на открытый конкурс компанией.

Отметим, что окончание срока оказания услуг - 31 июля 2023 года.

В SELDON Basis указано, что генеральным директором ИПОПАТ-Юг является Александр Мразов, а совладельцем предприятия экс-депутат Госсовета Удмуртии Денис Щелканов. В апреле 2017 года Щелканов покинул заксобрание региона по собственному желанию. Он являлся членом парламента с октября 2012 года. Совладелец ИПОПАТа также имеет 5-летний опыт работы начальником «Удмуртавтодора».

Издание donnews.ru ранее писало о том, что в Ростов может зайти иногородний перевозчик, а частности ИПОПАТ. На сайте ростовского СМИ были опубликованы фотографии возможного парка компании.

1.jpg

«Техника якобы принадлежит ижевскому перевозчику ООО «ИПОПАТ-Юг», при этом на номерах значится 18-й регион — Удмуртская Республика, столицей которой и является Ижевск», - пишет donnews.ru.

Отметим, что помимо ИПОПАТ-Юг в базе имеются данные о компании ИПОПАТ-Север, совладельцем которой является Максим Агашин, владеющий 100% долей в «Региональной транспортной компании». Ей принадлежат ИПОПАТ и «Удмуртавтотранс».

14:30, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
296
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#Удмуртия\n#пассажирские перевозки\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

12:05, 30 июля, 2018
12080

Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии

9866
10:53, 31 июля, 2018

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

9380
21:04, 01 августа, 2018

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

7225
18:42, 04 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

5704
15:00, 04 августа, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
38405

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

2206
11:00, 30 июля, 2018

В Туле задержали кота-наркокурьера

2120
14:40, 02 августа, 2018

Центробанк России выпустил монеты «Ну, погоди!»

1884
18:25, 31 июля, 2018

Поток Персеиды увидят россияне в середине августа

1732
13:56, 31 июля, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
17163

Все детсады в Берлине станут бесплатными

3248
13:54, 30 июля, 2018

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

2305
15:48, 02 августа, 2018

Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

2027
16:58, 30 июля, 2018

Болгария с 1 августа ужесточила правила въезда в страну

1844
15:29, 01 августа, 2018

Мультимедиа

Глава Удмуртии прокатился на трамвае в Ижевске

В Ижевске по улицам гуляли слоны

03 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

03 августа, 2018