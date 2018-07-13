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Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

11:31, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
11:31, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
400
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#бизнес\n#промышленность\n#Можга\n#Удмуртия\n#производство
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
400
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Стоить такой трактор будет около 200 тыс. рублей.

Можга. Удмуртия. Авторемонтный завод «Можгинский» планирует выпускать 2 тыс. минитракторов «Батыр» в год. Об этом рассказал директор предприятия Ильяс Гайнутдинов во время рабочей поездки главы Удмуртии в Можгу, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Стоимость такого трактора можно сравнить с квадроциклом – порядка 200 тыс. рублей. В настоящее время идёт разработка документации на его производство и сборку.

NIK_6942 фото Карипов Э.JPG

пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Можгинский авторемонтный завод производит продукцию для жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, ремонта и технического обслуживания автомобилей. В 2015 году здесь сменился собственник. Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин» нынешний директор завода Ильяс Гайнутдинов, предприятие пришлось поднимать «с колен». У завода были большие долги – более 30 млн рублей по налогам, зарплате, кредитам, ресурсам.

«Сейчас все (долги – прим.ред.) закрыты. Создан промышленный парк на базе завода, на котором размещены 45 предприятий с 250 работниками», - добавил Гайнутдинов.

11:31, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
400
0
#бизнес\n#промышленность\n#Можга\n#Удмуртия\n#производство

 

 

 


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