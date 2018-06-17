Селяне Удмуртии получат 13 тракторов и комбайнов по федеральной программе лизинга

Всего в ней участвует 21 регион России.

Алнашский район. Удмуртия. Удмуртия возобновила участие в программе обновления сельхозтехники «Росагролизинга». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Удмуртия стала одним из двух десятков российских регионов, попавших в программу. Благодаря льготным условиям, сельхозпроизводители могут купить современную технику в кредит без аванса, с отсрочкой первого платежа на 6 месяцев при ставке в 3% годовых. Удмуртии выделен лимит в 70 млн рублей; в стадии обсуждения вопрос по увеличению суммы ещё на 52 млн рублей.

Первые комбайны по программе 2018 года получило сельхозпредприятие «Решительный» Алнашского района – единственная компания в Удмуртии, которой «Росагролизинг» одобрил сразу две лизинговые сделки.

Всего же в этом году обладателями новой техники станут 12 сельхозпредприятий Удмуртии. Машинно-тракторный парк обновится на 13 единиц техники – это тракторы марки «Кировец» и «Беларус», комбайны марки КЗК, Vektor, Acros 550.

Как отметила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова, программа лизинга особенно важна для Удмуртии, где возраст 60% сельхозтехники превышает 10 лет.

«Сейчас на согласовании у нас проект постановления, в рамках которого впервые предусмотрена такая форма поддержки селян, как возмещение части затрат по лизинговым платежам. Для нас важно, чтобы не просто люди пришли и взяли технику в лизинг, а взяли в лизинг, оплатили его и пришли к нам ещё раз», - отметила Абрамова.

Она уточнила, что проектом постановления предусмотрены компенсации 20% от суммы годовых расходов на уплату лизинговых платежей.