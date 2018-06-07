Удмуртия вышла в лидеры по темпам роста авторынка

Среднерыночный рост в России составил лишь 18%.

Ижевск. Удмуртия. Рынок новых автомобилей вырос в Удмуртской Республике на 63,7%. Как сообщает информагентство LADAONLINE, среднерыночный рост в России составил лишь 18%.

На втором месте по темпам роста авторынка - Ханты-Мансийский АО (+32,7%). Далее идут Свердловская (+31,5%) и Тюменская (+31,1%) области.

Отмечается, что у остальных регионов страны рост продаж не превышает 30%, а в Москве и Московской области составляет +14,8% и +15,6% соответственно.