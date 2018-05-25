play
pause
  • $ 61.41 ↓
  • € 72.01 ↓

Местный инвестор может вложить сотни миллионов рублей в развитие производства льна в Удмуртии

12:29, 25 мая, 2018
Георгий Поветкин
12:29, 25 мая, 2018
Георгий Поветкин
344
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минсельхоз\n#АПК
Фото: pixabay.com
344
0

Пока в Минсельхозе региона не называют компанию, которая планирует вложиться в отрасль, также не называется на сколько может увеличиться объем посевов льна, в случае реализации проектов.

Ижевск. Удмуртия. Местный инвестор может вложить сотни миллионов рублей в развитие производства льна в Удмуртии. Пока в Минсельхозе региона не называют компанию, которая планирует вложиться в отрасль, также не уточняется на сколько может увеличиться объем посевов льна, в случае реализации проектов.

«Рассчитываем, что в этом году мы начнем работы по проектированию предприятий по глубокой переработке льна с нашими новыми потенциальными инвесторами», - рассказала журналистам министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

По ее словам, уже на первом этапе инвестор может вложить 250 млн рублей, также в разы увеличатся площади посевов.

«Первоначальный этап 250 млн рублей и увеличение объемов посева льна, мне даже страшно сказать цифру. […] Речь идет об Игринском и Можгинском районах», - сказала Абрамова.

Министр также отметила, что потенциальный инвестор «имеет четкое понимание по объемам финансирования, по срокам окупаемости и готов к 30 мая предоставлять конкретное технико-экономическое обоснование».

Предприятия будут работать с коротким льноволокном, которое используют для производства котонизированного волокна.

«Мы концентрируемся на котонизированном льноволокне, которое может нам дать все остальное. Нас интересуют сегодня не ткани, мы реально оцениваем ситуацию в нашей отрасли, для ткани мы должны выращивать сорта с импортной генетикой, мы сегодня к такому уровню качества не готовы, поэтому работаем с коротким в приоритете», - уточнила Абрамова.

На данный момент Удмуртия находится на 4 месте по площади посевов в России с показателем 3492 га. Причем всего в стране засеяно 22 тыс. га.

«Сейчас нас обгоняет Смоленская область, потому что (к ним) в регион пришел серьезный инвестор, который строит серьезный завод. Сельхозтоваропроизводители видят перспективы переработки, там сейчас идут переговоры по поводу сбыта этой продукции. Они работают серьезно и целенаправленно в этом направлении», - уточнила Абрамова.

Речь идет о строительстве компанией «Русский лен», входящей в агропромышленный холдинг «Промагро», в городе Сафоново Смоленской области самого современного льнокомбината в России.

Напомним, что в марте этого года руководитель министерства сообщила о том, что «Русский лен» также рассматривает вариант строительство завода в Удмуртии.

12:29, 25 мая, 2018
Георгий Поветкин
344
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минсельхоз\n#АПК

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
19291

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7900
11:17, 18 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

7823
15:27, 24 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

6752
14:14, 23 мая, 2018

12 кандидатов на пост глав города зарегистрировали в Можге

5145
17:04, 19 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3163

Стал известен новый состав российского правительства

2473
15:54, 18 мая, 2018

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2434
18:20, 21 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2384
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2322
19:33, 18 мая, 2018

Принц Гарри женился на Меган Маркл

16:08, 19 мая, 2018
2749

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2503
13:06, 20 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2308
11:48, 18 мая, 2018

СМИ: КНДР может полностью заморозить переговоры с Южной Кореей

2018
10:40, 18 мая, 2018

Пассажирский «Боинг» разбился на Кубе: погибли более 100 человек

1955
10:02, 19 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

24 мая, 2018

Александр Толстиков о техническом состоянии ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2

24 мая, 2018

Денис Детинкин об энергосервисном контракте в Воткинске

24 мая, 2018