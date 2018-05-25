Пока в Минсельхозе региона не называют компанию, которая планирует вложиться в отрасль, также не называется на сколько может увеличиться объем посевов льна, в случае реализации проектов.

Ижевск. Удмуртия. Местный инвестор может вложить сотни миллионов рублей в развитие производства льна в Удмуртии. Пока в Минсельхозе региона не называют компанию, которая планирует вложиться в отрасль, также не уточняется на сколько может увеличиться объем посевов льна, в случае реализации проектов.

«Рассчитываем, что в этом году мы начнем работы по проектированию предприятий по глубокой переработке льна с нашими новыми потенциальными инвесторами», - рассказала журналистам министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

По ее словам, уже на первом этапе инвестор может вложить 250 млн рублей, также в разы увеличатся площади посевов.

«Первоначальный этап 250 млн рублей и увеличение объемов посева льна, мне даже страшно сказать цифру. […] Речь идет об Игринском и Можгинском районах», - сказала Абрамова.

Министр также отметила, что потенциальный инвестор «имеет четкое понимание по объемам финансирования, по срокам окупаемости и готов к 30 мая предоставлять конкретное технико-экономическое обоснование».

Предприятия будут работать с коротким льноволокном, которое используют для производства котонизированного волокна.

«Мы концентрируемся на котонизированном льноволокне, которое может нам дать все остальное. Нас интересуют сегодня не ткани, мы реально оцениваем ситуацию в нашей отрасли, для ткани мы должны выращивать сорта с импортной генетикой, мы сегодня к такому уровню качества не готовы, поэтому работаем с коротким в приоритете», - уточнила Абрамова.

На данный момент Удмуртия находится на 4 месте по площади посевов в России с показателем 3492 га. Причем всего в стране засеяно 22 тыс. га.

«Сейчас нас обгоняет Смоленская область, потому что (к ним) в регион пришел серьезный инвестор, который строит серьезный завод. Сельхозтоваропроизводители видят перспективы переработки, там сейчас идут переговоры по поводу сбыта этой продукции. Они работают серьезно и целенаправленно в этом направлении», - уточнила Абрамова.

Речь идет о строительстве компанией «Русский лен», входящей в агропромышленный холдинг «Промагро», в городе Сафоново Смоленской области самого современного льнокомбината в России.

Напомним, что в марте этого года руководитель министерства сообщила о том, что «Русский лен» также рассматривает вариант строительство завода в Удмуртии.